Justicia sentencia a cuatro años de cárcel a Hubert Gil por el desfalco millonario en Cotas

El juez 15.º de Sentencia en lo Penal, Carlos Moreira, dio lectura al fallo de sentencia en la investigación sobre el desfalco a la Cooperativa de Telecomunicaciones (Cotas) y dispuso cuatro años de privación de libertad en la cárcel de Palmasola para Hubert Gil, ex director de Marketing.

Gil se sometió a un proceso abreviado en el que reconoció su culpabilidad en este caso. Según las pesquisas, es acusado por el desfalco millonario de $us. 7,7 millones en la telefónica , en el programa Cotas en cuotas.

En febrero de 2019, Cotas desveló anormalidades dentro del programa Cotas en Cuotas, que consistía en una iniciativa que pretendía fidelizar a socios y usuarios de la cooperativa facilitando que puedan acceder a productos relacionados a los servicios que ofrece la operadora, como televisores y computadoras. La denuncia fue formalizada ante el Ministerio Público.



¿En qué consistía el programa en cuotas? El socio tenía que realizar una solicitud y retirar el equipo para después pagarlo de forma indexada a la factura de Cotas. Pero un grupo de exfuncionarios realizó solicitudes ficticias y desvió los equipos al mercado informal. Estos productos eran pagados por la operadora a los proveedores.



Ante esa situación, la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas (Afcoop), ordenó a Cotas realizar una auditoría interna del programa Cotas en Cuotas desde su creación en 2010. Dos empresas revisaron la situación financiera de la cooperativa.



El primer peritaje fue hecho por la empresa Asimco S.R.L y determinó un daño por $us 14,5 millones, lo que equivale a Bs 115,5 millones. El 27 de marzo de 2022 EL DEBER publicó un reportaje dando a conocer los datos de la auditoría, que revisó las gestiones 2017 y 2018.



Posteriormente el 22 de mayo EL DEBER publicó otro reportaje en donde mostró los resultados de la auditoría realizada por Sidecaf que revisó los contratos con 10 proveedores. Incluso analizó los pedidos de equipos de Cotas a los proveedores, las entregas realizadas a los socios de la cooperativa, los pagos a los proveedores, los saldos de equipos en los almacenes de la institución. Además de las conciliaciones entre las gestiones 2010 a 2016.



El estudio dio como resultado un daño total de Bs 54,7 millones lo que equivalente a $us 7,8 millones. Ambos peritajes establecieron una pérdida de $us 22,4 millones.