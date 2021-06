Katherine David le responde a Camacho: “Yo no tengo por qué interpelar al ministro, no soy una payasa para sacarle la lengua”

Escucha esta nota aquí

Carlos Quinquiví Suárez/Nelfi Fernandez

“No merezco esta humillación que me está haciendo Luis Fernando Camacho, porque soy mujer y ser humano”. Katherine David Céspedes hizo esta aseveración y en su voz se percibía un dejo de rabia. La ahora ya exsubgobernadora de la provincia Velasco, y también exmiss Bolivia, se encuentra en el ojo público luego de que se viralizara en las redes sociales una carta en la que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la destituye del cargo a menos de una semana de haber sido posesionada.​

“Quienes representan al Gobierno departamental deben defender principios y valores de nuestra sociedad, y, por lo tanto, no deben permitir, ni menos validar con su presencia, declaraciones políticas que ultrajen en acto público a nuestro pueblo y sus luchas democráticas, como fue la lucha de los 21 días contra el fraude electoral de 2019, como sucedió en acto público en San Ignacio de Velasco”, se lee en una parte de la carta en la que le pide entregar su informe final sobre el estado de los procesos pendientes a su cargo, además de la devolución de su credencial, sello institucional y activos asignados a su persona.

El día de la polémica

La carta que firma Camacho está fechada el 9 de junio, un día después de que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, se trasladara al municipio de San Ignacio de Velasco y participara en acto público, en el que estuvo presente Katherine David y otras autoridades.

En este acto el ministro cuestionó duramente las protestas ciudadanas de 21 días, entre octubre y noviembre de 2019, que denunciaban fraude del MAS y que orillaron a Evo Morales a renunciar a la Presidencia de Bolivia y salir del país en un avión que el presidente de México le envió al Chapare.

En palabras de Camacho, según la publicación que hico la tarde de este viernes en su cuenta de Facebook en la que también adjuntó la carta, aquel día sucedió lo siguiente: "El martes 8 de junio hubo un acto de coordinación entre el Ministerio de Defensa y autoridades de la Gobernación de Santa Cruz. En medio del acto, el ministro asumió un discurso violento y descalificador del pueblo cruceño que luchó contra el fraude. Ante esa actitud calumniadora y llena de improperios, nuestra Secretaria de Medio Ambiente optó por retirarse del acto e invitó a la subgobernadora a que hiciera lo mismo. No lo hizo y validó con su presencia los insultos del ministro contra los ciudadanos que lucharon por la democracia".





Katherine David da la cara

Dos días después de este episodio y ya viralizada la carta de Camacho, la exmiss Bolivia convocó a una conferencia de prensa en San Ignacio, misma en la que estuvo presente el corresponsal de EL DEBER en este municipio ignaciano, Carlos Quinquiví Suárez.

Además de calificar de humillante la decisión de Camacho, Katherine David Céspedes sostuvo: “Hay muchas cosas por hacer (por la provincia Velasco), pero no me lo permitieron. No sé qué está pasando al interior de Creemos, pero creo que las cosas no marchan bien y eso el tiempo me lo dirá”.





Katherine David, en la conferencia de prensa la tarde de este viernes en San Ignacio de Velasco. Foto: Carlos Quinquiví

Según su versión de lo sucedido el 8 de junio, ella fue invitada, como primera autoridad de la provincia Velasco, al acto público que se realizó en la plaza de San Ignacio, donde estuvo el ministro de Defensa que entregó carros cisternas al alcalde Ruddy Dorado y donde “agredió las luchas cívicas de 21 días”.

"Yo no tengo por qué interpelar al ministro, no soy una payasa para sacarle la lengua o decirle: ‘No estoy de acuerdo con usted señor ministro’. No compartí el almuerzo y me retiré. Eso (el reclamo con el que se justifica su destitución) es una excusa para alejarme del cargo porque hay intereses oscuros, pugnas internas al interior de Creemos y el entorno del gobernador que lo están encapsulando”, sostuvo David.

“Me voy con esa decepción, de que en pocos días no me hubieron dejado trabajar, porque están prevaleciendo los intereses personales, particulares”, dijo al finalizar su comparecencia ante los medios.

El Ministerio de Defensa publicó el 8 de junio, a las 17:50, en su cuenta de Facebook, una foto con la siguiente leyenda: "El Ministro de Defensa Edmundo Novillo recibe un presente tallado en madera de manos de la sub gobernadora de San Ignacio de Velasco, Katherine David Céspedes (SIC)"





La tarde de este viernes simpatizantes de Katherine David llegaron hasta las oficinas de la Subgobernación de la provincia Velasco, situada en el centro del municipio de San Ignacio, para brindar su apoyo a Katherine David.