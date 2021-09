Keila García: "No vamos a permitir que nos sigan ofendiendo e insultando, basta de abuso"

Escucha esta nota aquí

El incidente con la bandera de la wiphala sigue dando que hablar y enfrentando a adversarios políticos. La Fiscalía admitió la mañana de este miércoles la demanda en contra de Luis Fernando Camacho, gobernador, y otras cuatro personas, por el delito de racismo y discriminación. Desde la entidad regional se anuncia un proceso a las personas que "asaltaron" la Gobernación de Santa Cruz para izar la wiphala.

La asambleísta departamental Keila García está incluida en la demanda presentada por senadores y diputados del MAS. Ella considera la polémica suscitada como una 'cortina de humo' para distraer, pero reivindica la firmeza de Santa Cruz ante las provocaciones.

"No vamos a permitir que nos sigan ofendiendo, ni que nos sigan insultando, basta de abuso, basta de todas estas faltas de respeto hacia este departamento", expresó García.

La asambleísta se refiere a la marcha que cercó el edificio departamental para subir al balcón e izar la wiphala. "El día de ayer violentaron la Gobernación de una manera vandálica, un cruceño decente no hace eso" , afirmó.

También anunció el inicio de un proceso contra las personas que irrumpieron en el edificio de la Gobernación para izar la wiphala. "Se ha identificado a las personas y en su momento se dará la información correspondiente. (...) No se va permitir que ellos vengan y quieran asaltar una institución pública como la Gobernación, eso ha sido un asalto por un grupo de militantes", manifestó García.

Respecto a la denuncia en su contra, asegura que "no tenemos por qué escondernos, porque no hemos hecho nada malo. Ahí vamos a estar, declarando, dando nuestra versión de todo lo sucedido el día 24 de septiembre".

García detalló la actitud de los legisladores quienes, ese día, "solamente resguardamos la bandera wiphala y se entregó como debe ser, doblada y en las manos de un militar".

La demanda admitida por la Fiscalía implica a Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, el diputado nacional José Carlos Gutiérrez y las asambleístas departamentales Lisseth Durán y Keila García.

En su defensa, García aclara que no se cometió ultraje hacia la bandera de la wiphala. Además cuestionó el actuar de las autoridades ante un hecho ocurrido en El Alto, donde "se destrozó y pisoteó nuestra bandera cruceña". Al respecto, cuestiona que no se haya procesado a nadie por ese hecho. "Dónde están los responsables, yo no veo dónde están los responsables", preguntó.

Finalmente, la legisladora departamental califica como cortina de humo el proceder del oficialismo para "despistar ante todo lo que realmente está sucediendo, todos los problemas que realmente preocupan a Bolivia".

