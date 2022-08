Kira y Oso, el feliz final para madre e hijo de cuatro patas

A Cajías le impresionó la comodidad de la gente, que no intentaba siquiera bloquear el paso de los perros, ni porque pedía auxilio. "Las personas prefieren que los rescatistas acudan al llamado antes que ellos, como si fuera una obligación, no entienden que todos pueden ser parte del rescate", opinó. También hizo un llamado de atención a quienes de forma permanente dejan a los animales a su suerte: "La calle no es hogar para los perros; falta empatía y sensibilidad", aseveró.