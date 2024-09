La abrogación del combo incendiario, un pedido desde 2019, llegó ‘chuta’

Luego de que las mismas autoridades del Estado admitieran, a través de las estadísticas oficiales, que los incendios ya van cerca de las cuatro millones de hectáreas, 40% en bosque , por encima del daño de 2023, y cuando todavía faltan dos meses de incendios, legales o no, nuevamente surgió una demanda antigua, que se arrastra desde 2019, y que hasta la fecha no encuentra el eco esperado: la abrogación de las normas conocidas como el paquetazo o combo incendiario.

Según Requena, no se quiere resolver realmente el problema, ya que los incendios son una forma barata de habilitar tierras , porque no se requiere maquinaria, ya sea para cultivo o para especulación. “Y ese es un negocio, y el Gobierno con su base social es parte de ese negocio. Y de ese modo se están conectando con otra gente del agronegocio, que estaba bien consolidada”, apuntó.

Responsables

Combo incendiario

Un experto forestal que pidió mantener su nombre en reserva, indicó que no es correcto llamar combo incendiario a este paquete porque el problema no está en la normativa en sí misma, sino en el mal uso que se hace de esta, y en el resquebrajamiento institucional imperante.

En el caso de la Ley 337, cree que permitió que los predios con desmontes no autorizados puedan legalizarlos mediante el pago de una patente. “Sin embargo, los desmontes que se registraron con esa Ley fueron en 1996, que es cuando se crea la Ley Forestal 1700, porque antes de esa Ley no existían los desmontes ilegales; y se registraron hasta el año 2011. Después de esos periodos, los desmontes no autorizados se sancionan con base en la Ley Forestal, como era antes, y con la nueva Ley 337 que sanciona drásticamente, en términos económicos, los desmontes no autorizados. Las multas pueden llegar hasta los 2.400 bolivianos por hectárea desmontada”, indicó.