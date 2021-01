La alcaldesa de la capital cruceña descarta ingresar a una cuarentena rígida

Escucha esta nota aquí

La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, descartó este martes ingresar a una cuarentena rígida, pese al pedido de un sector de los médicos que solicita al menos un aislamiento de 14 días para bajar el índice de contagios producto de la segunda ola del Covid-19.

En conferencia de prensa, la autoridad afirmó que “no se puede entrar a una cuarentena rígida”, porque sería muy complicada la logística para garantizar que la población no salga a las calles y destacó que las acciones implementadas, como el testeo masivo y las brigadas de rastrillaje, permitieron reducir la cantidad de nuevos pacientes.

“Voy a atender a todos, pero veremos la parte científica, voy a dialogar, ayer (los del Colegio Médico) faltaron a la reunión. No se puede entrar a una cuarentena rígida, no se puede”, expresó la autoridad.

Consideró que los profesionales del sector sanitario “tienen que ponerse de acuerdo”, porque en la víspera un representante del Sindicato Médico y Ramas Afines (Sirmes) le aconsejó no optar por la cuarentena rígida y mantener la medida dinámica, porque está dando resultado.

“En el Plan Tres Mil, donde de cada 100 pruebas salían 25 contagiados, ha bajado a 18, en el distrito 11 a la mitad, en el distrito 3 a nueve, cuando teníamos un promedio de 25 contagiados, es decir, que todo este trabajo masivo ha bajado la cantidad de las personas contagiadas”, justificó la alcaldesa.

El lunes, los médicos exigieron a las autoridades municipales y departamentales una cuarentena rígida de 14 días como única medida para cortar el rebrote de la enfermedad, dando un plazo de 48 horas para que se dicte la medida.

Por su parte, la Federación de Trabajadores en Salud, bajo el mando de Roberth 'Pimpo' Hurtado, emitió un comunicado en el que informa que "al no haber sensibilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno en atención a la salud", al no querer decretar cuarentena rígida de por lo menos 14 días y por el incremento de casos de Covid-19, determina entrar en paro indefinido de funciones si es que no hay respuestas a las 48 horas que da de plazo el Fesirmes.



Santa Cruz encabeza cada jornada los índices de nuevos pacientes con coronavirus en el país, siendo la región más afectada por la segunda ola y sufriendo la saturación de sus sistemas de salud. Ayer hubo 870 positivos y el departamento se acerca a los 70.000 contagios.