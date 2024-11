La Alcaldía aún no paga y los trabajadores de salud presionan con un nuevo paro de 48 horas

Los hospitales de Santa Cruz de la Sierra están en paro de 48 horas este jueves y viernes. La medida, asumida por los trabajadores de salud, exige a la Alcaldía cruceña el pago de los sueldos de octubre, compromiso que, según acuerdos previos, debía cumplirse el 10 de cada mes.



El lunes, los médicos afiliados a la Fesirmes iniciaron un paro de 24 horas por el mismo motivo, seguido de otra jornada de protesta el martes por los trabajadores de salud. Ahora, el paro de 48 horas solo deja activas las áreas de emergencia en los hospitales y centros de salud.



Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores de salud, advirtió que si no reciben el pago, podrían extender el paro a cuatro días la próxima semana. “Tenemos a 2.000 trabajadores sin sueldos. Esto afecta no solo a nosotros, sino también a la población”, señaló Hurtado, quien lamentó la falta de prioridad en el presupuesto municipal.



Desde la Alcaldía, el vocero Bernardo Montenegro aseguró el miércoles que ya habían iniciado los pagos. “Las planillas ya están en curso y los pagos avanzan por redes. A más tardar en unas horas todo estará cancelado”, afirmó Montenegro. No obstante, los médicos y trabajadores de salud desmintieron esta situación.