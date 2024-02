La Alcaldía conmemora los 463 años de fundación de Santa Cruz de la Sierra con una veintena de distinciones

Garzón apuntó: "La unión, civismo y solidaridad es solo posible si lo construimos juntos . Si cada uno cumple su papel y no nos dedicamos a entorpecer la tarea de otros".

Y afirmó: " Está naciendo un nuevo tiempo, con diálogo para la búsqueda de soluciones . Es hora de dejar las confrontaciones. Nunca he creído que la política se basa en el odio y la confrontación. Queremos trabajar con todos, pero con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio".

“Esto me hace sentir bien”, dijo Valverde en el audiovisual, que se presentó minutos antes de hacerle entrega de la distinción.



Agregó: "Me pusieron la vara alta, otra cosa es estar aquí y recibir este premio. Los voy a cuestionar a todos. Agradezco el aplauso, agradezco sinceramente, estoy sorprendido. Uno no hace lo que hace para recoger distinciones, pero si lo reconocen, queda agradecido".