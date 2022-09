La Alcaldía cruceña niega recontratación de Ever Mérida y Lola Terrazas exhibe documento de la Contraloría que muestra lo contrario

Manfredo Menacho, director municipal de Recursos Humanos, afirmó que la denuncia de Terrazas es falsa, ya que, asegura que no existe relación laboral alguna entre el Gobierno Municipal y Ever Mérida desde febrero de este año.

“No existe ningún tipo de vínculo, no se encuentra registrado en el Gobierno Municipal, no recibe un suelo, no depende de ninguna secretaría y no realiza ningún tipo de asesoría. Su última vinculación con el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra fue en febrero de 2022”, manifestó Menacho.