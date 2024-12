La Alcaldía defiende la tarifa de Bs 2 con operativos; pero el transporte amenaza con paro

La Alcaldía cruceña reforzó este martes los operativos de control en las calles para evitar cobros indebidos en el transporte público. José Carlos Cuéllar, secretario municipal de Tránsito y Transporte, aseguró que la tarifa vigente de Bs 2 se mantiene y que los usuarios no deben pagar más, mientras no haya una resolución oficial del Ejecutivo Municipal.



“Estamos controlando que se cumpla la ley vigente. La tarifa es de Bs 2, y pedimos a los ciudadanos no pagar montos mayores. Ya hemos emitido 120 notificaciones en las últimas semanas”, indicó Cuéllar desde un operativo en el mercado Mutualista.