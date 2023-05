La Alcaldía habilita el registro de choferes y unidades del transporte público, que se prolongará por seis meses

Fernández advirtió que los vehículos y conductores que no cumplan con esta requisito no podrán prestar servicio en la ciudad porque solo “se va a reconocer a quienes tienen el registro”.

“Esto también garantiza que, en los plazos que están establecidos en el reglamento, algunos tendrán tres años, otros cuatro y otros cinco para ir renovando los ‘cacharros’ por nuevos, pero si no tienen seguridad jurídica eso será difícil porque no van a poder acceder a créditos”, indicó.