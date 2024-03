La alta suma de dinero que pidieron los secuestradores por la liberación de Lucas

“Me preguntaron: '¿usted es Wálter C.?', le dije que sí, entonces me vuelve a hablar esa persona y me dice: ‘si quiere verlo de nuevo a su hijo, tiene que dar 30.000 dólares’. Y le dije que eso era mucho dinero, a lo que él me dice: ‘Ya sabe’, estuvo un ratito más en línea y cortó la llamada”, contó a EL DEBER el abuelo del menor, con quien vive el niño.