La ANP corrobora que Sebastián Méndez, uno de los aprehendidos tras la refriega policial, es camarógrafo y editor de Noticias Villanas

"La implantación de pruebas falsas está comprendida en el artículo 167 del Código Penal bajo la tipificación de 'Simulación de delito'. Se vulnera el principio de legalidad al no adecuarse el tipo penal a la conducta del imputado", explica la asesora legal de la ANP, Mabel Antezana.

Según el análisis de la abogada Antezana, el robo agravado no se adecua porque no existe un arma, el ejercicio de violencia y la actuación de varias personas. En cuanto al cargo de asociación delictuosa, no existe una prueba que comprometa a Méndez Sevilla en una actuación junto a varias persona para cometer el delito.