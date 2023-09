La Asamblea Legislativa reconoce a la artista plástica Ejti Stih y a la asociación Fonbec Bolivia

“En el marco de los méritos de esta artista plástica que no es cruceña, pero utilizado el arte y su talento natural para poder retratar la esencia cruceña, el sentido de ser, la historia del pueblo cruceño y, lo más importante, el sentido de pertenencia que tiene cada uno con su tierra, es muy especial para nuestra sociedad recordar y homenajear a nuestros grandes artistas que dedican su vida y su talento a la conservación de la cultura, tradiciones y costumbres del departamento de Santa Cruz”, manifestó la asambleísta que promovió este reconocimiento, Paola Aguirre.



Los dotes para pintar y el buen humor van de la mano en la trayectoria artística de Ejti Stih, quien recibió muy emocionada esta distinción. “Muchas gracias por este reconocimiento, la verdad me alegra muchísimo, yo no nací acá, pero soy una camba más”, manifestó entre lágrimas de emoción. “Yo he venido con la polera de Manzana Uno porque es mi tercer hijo y creo que es una expresión muy importante, porque la identidad se construye con cosas que son palpables y visibles”, dijo Stih.