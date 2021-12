La 'Bibliobici' recorre las calles de la ciudad fomentando la lectura desde hace 18 años

Escucha esta nota aquí

Por: Eduardo Ruilowa

Eduardo Quiller, bibliotecario con más de 40 años de experiencia en la difusión de libros creó la 'Bibliobici' en el año 2003 en la Biblioteca Municipal y Centro Cultural Guaracal - La Morita. Indica que el proyecto nació debido a una necesidad de sacar los libros de una sala a la calle para que los vecinos puedan leer más.

Comenta que, para iniciar el proyecto, se inspiró en la gente sencilla que sale día a día a vender sus productos a la calle. “Si ellos lo hacen por qué no un bibliotecario” pensó, y así fue cómo surgió la 'Bibliobici'.

“Ahora se ha visto más necesaria la 'Bibliobici' por la pandemia, las bibliotecas no son muy concurridas porque la gente quiere evitar el Covid y la 'Bibliobici' ha ocupado ese espacio saliendo a las calles con todas las medidas de bioseguridad para seguir llevando libros e información a los vecinos del barrio La Morita”, expresó.

Fomentando la lectura desde 2003

La 'Bibliobici' en los últimos años ha estado llevando libros de escritores cruceños y bolivianos. Quiller indica que los libros son donados por los mismos autores. “Escritores como Homero Carvalho, Ricardo Jordán, y otros, han donado sus obras de poesía para que yo las pueda regalar a las personas que quieran leer”, indicó.

Afirma que, al mismo tiempo, la iniciativa también ha servido como herramienta de promoción de esos autores ya que en sus recorridos en la bici coloca los nombres de los escritores en banderitas y los muestra a los vecinos.

“Los vecinos también van a la biblioteca a donar algunos libros que ya no usan, revistas, algunos cómics, poemarios, para que se siga fomentando la lectura en el barrio” señaló.

Por lo general circula por el barrio La Morita, pero Quiller indica que ha visitado muchos barrios de la ciudad, incluso los más alejados.

El pasado jueves la secretaría municipal de Cultura y Turismo, a través de la Jefatura de Bibliotecas, le entregó una plaqueta de reconocimiento por toda la labor que realiza este gran gestor cultural de Santa Cruz.

“Es una gran motivación para seguir pedaleando. No me lo esperaba, lo hago porque me gusta y tengo ganas de hacerlo, pero viene bien un reconocimiento porque hace que te inyecte más fuerza y que te haga imaginar más cosas”, señaló.

Cuenta que para la siguiente gestión tiene un gran sueño de crear las 'Bibliovías', una propuesta que pretende que todos los amantes de las bicis salgan de paseo con una maletita llena de libros para repartir a la gente en ciclovías exclusivas en la ciudad de Santa Cruz.