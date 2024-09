La cantidad de electores en Santa Cruz sube al 63% de los contabilizados en el censo

Históricamente la media tradicional que tenía Bolivia en población es que no todos los jóvenes de 18 años se habían inscrito para votar. El constitucionalista José Luis Santistevan, quien fue parte de los asesores del Comité Interinstitucional del Censo, explicó que los estándares universales de los padrones electorales es del 50% respecto del total del registro oficial de población, mientras que en Bolivia esa tendencia quedará prácticamente superada.

Detalló que de los 1.959.621 electores que Santa Cruz tendrá en el Padrón Electoral, entre el anterior padrón y los nuevos empadronados, al menos 1 millón de ellos corresponde al municipio de Santa Cruz de la Sierra y eso arrojará que el INE “ha escondido información sobre población” porque dos tercios de la población irá a votar y no coincidirá con la media del resto de los países.

Otro argumento que dio el jurista es que el Padrón Electoral nacional, con los nuevos empadronados, llegará a más de 7.5 millones y que la cantidad de habitantes en Bolivia, 11.312.620, superará el 60% de habilitados para votar. “No puede ser que la población no aumente y aumenten todos los demás registros, como el número de votantes”.

Por su parte, el experto en autonomías Fabián Yaksic manifestó a esta casa periodística que, si bien Santa Cruz resulta ser el departamento más poblado, la diferencia con La Paz, segundo más poblado, es de apenas 92.820 habitantes, lo que implica que no se modifican sustancialmente los pesos demográficos de ambas regiones a escala nacional.

“Si consideramos que en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012 Santa Cruz concentraba el 26,42% del total de la población del país y La Paz el 27,03%, con los datos del censo 2024 Santa Cruz ahora concentra el 27,54% del total de la población del País y el Departamento de La Paz el 26,72%. De no modificarse este dato poblacional, diríamos que la imagen de que Santa Cruz es el destino de una enorme migración de todo el país no sería muy cierta, y que La Paz estaría expulsando población parecería también no ser tan evidente”.