La Cidob festeja sus 39 años entre demandas de saneamiento de tierras y con el desafío de lograr la unidad

Este domingo, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) estará celebrando sus 39 años de vida. Los festejos comenzarán con un ritual a las 8:00 y proseguirán con una entrega floral (8:30) e iza a la bandera (9:00).

En horas de la tarde se tiene previsto realizar un almuerzo comunal a las 13:00 y una fiesta popular desde las 16:00. Participarán representantes de las 34 naciones de Bolivia, según el reporte, organizados en 14 organizaciones regionales de siete departamentos del Estado. No se descarta que en el festejo participe el presidente Luis Arce o alguna autoridad del Gobierno nacional.

La institución festeja un nuevo aniversario entre demandas de saneamiento de tierras y con el desafío de lograr la unidad, pero sin miras de tener acercamiento con los miembros de la XI marcha indígena de los pueblos originarios de tierras bajas.

Este sábado, unas 14 organizaciones regionales entregaron sus demandas a Eulogio Núñez, director nacional del INRA (Instituto Nacional De Reforma Agraria), con quien se firmó un acuerdo de cumplimiento. Los indígenas venían trabajando en mesas técnicas desde mediados de septiembre.

Justo Molina, presidente de la Cidob, explicó que están a punto de llegar a un consenso sobre los 10 puntos que demandarán a distintos Ministerios. “Nuestro objetivo es entregarle al presidente (Arce) nuestras demandas, ya que es el Gobierno quien debe resolver este problema”, dijo.

Por su parte, Núñez, dijo que se realizó una planificación para cumplir el proceso de saneamiento, ya que en muchas TCO (Tierras Comunitarias de Origen) se deben realizar trabajos pendientes como replanteamientos y desalojos, en coordinación con los dirigentes de los pueblos indígenas.

El MAS, durante sus dos gobiernos (el de Evo Morales y el de Luis Arce), no ha tenido una buena relación con los indígenas de tierras bajas. En 2017 Morales tuvo el traspié de la marcha indígena del Tipnis, creó el Conisur que eran los indígenas afines a su partido; tomó el control de la Cidob a través de Melva Hurtado y no logró el control de los pueblos. Ahora, Arce creó un encuentro paralelo de indígenas y no tiene previsto reunirse con la marcha que llegó a Santa Cruz.

El 25 de agosto, una marcha indígena de tierras bajas partió desde Trinidad (Beni) hacia Santa Cruz en rechazo a los avasallamientos de interculturales a los territorios indígenas, principalmente. La columna fue reforzada por otros pueblos y este jueves (30 de septiembre) arribaron a la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz.

Ante este hecho, el secretario de Tierra y Territorio de la Cidob, Daniel Rutani, había convocado a los miembros de la marcha de los pueblos de tierras bajas a presentar el pliego petitorio a las bases. Sin embargo, la agenda nacional ha sido tratada de manera abierta y se ha difundido a través de los medios, además de conocerse su extensión al Gobierno nacional y organismos del exterior.