La COD reacondiciona sus ambientes tras el ataque del 11 de noviembre

“Nosotros no vamos a dejar esta lucha, vamos a seguir, somos los guerreros de bata blanca y este es nuestro aporte a nuestra querida Santa Cruz. Señor Camacho, deje de gobernar para su comparsa y gobierne para todo el pueblo de Santa Cruz”, expresó Velasco.

No conforme con esta sentencia, Borda exige al Ministerio Público que llegue hasta el final de las investigaciones, puesto que considera que existen actores intelectuales que se encuentran con impunidad, haciendo referencia al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

“Nosotros vamos a seguir firmes, como trabajadores en la defensa de la democracia, no vamos a retroceder y vamos a seguir exigiendo el derecho a la circulación y el trabajo, no estamos en contra del censo, pero no estamos de acuerdo con este bloqueo y secuestro a la población”, finalizó Borda.