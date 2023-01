La construcción se sigue nutriendo de talento femenino; 34 mujeres fueron capacitadas

El proyecto no tenía prevista la inserción laboral, algo que se prevé incorporar en los cursos siguientes. Sin embargo, muchas de las señoras ya están trabajando, a través de contactos.

"El desafío es el prejuicio, porque la construcción no es solo un trabajo de fuerza, hay revoques, pintura, etc., detalles en los que tienen ventaja las mujeres", aclaró.



Asimismo, Prado confesó que están en busca de apoyo para agrandar el grupo de mujeres constructoras, con nuevas versiones del curso, ya que la primera tuvo apoyo de la Embajada Suiza en Bolivia. El curso no tuvo costo y se dieron los materiales necesarios a las alumnas, todas mamás, y responsables de sus hogares.



"Para repetir el curso necesitamos aliados, el presupuesto debe contemplar alguien que atienda a los niños porque muchas son madres", agregó.