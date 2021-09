La defensa de la tierra, la pandemia y el apoyo a los perseguidos fueron los tópicos de la sesión de honor

Escucha esta nota aquí

La sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) por la efeméride cruceña contó con discursos encendidos, como el del presidente del Colegio Medico de Santa Cruz, que habló de "volver a salir a las calles ante la amenaza de proyectos de ley que atentan contra la democracia", así como también tuvo a un presidente de la Asamblea con palabras firmes en la defensa por la tierra.

A su turno, el gobernador Luis Fernando Camacho hizo un repaso de las leyes que desde la Asamblea se promulgaron y lo que se ha podido avanzar en la atención por el bien común de los cruceños. Y casi al final de su alocución ofreció el apoyo del pueblo cruceño al alcalde paceño Iván Arias que estaba presente, a quien calificó como un perseguido político.

En su discurso, el presidente de la ALD, Zvonko Matkovic, respaldó la marcha indígena, que viene desde Trinidad a Santa Cruz, indicando que quieren hacer respetar el mandato de “defender su tierra y territorio, y llevar progreso para sus pueblos”.



“Sabemos y conocemos el asedio político que sufren permanentemente. Lo reprochamos y lo denunciaremos las veces que sea necesario. No se debe politizar a nuestros pueblos indígenas. No están ahí para trabajar para el mejor postor (…) Tengan siempre presente que no están solos y nunca más lo estarán, pues en la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental no tienen solo un amigo, también tienen alguien que sabe el valor de mantener su palabra”, agregó.

Matkovic señaló que para luchar contra los avasallamientos se creó la comisión Especial de Defensa de la Tierra, Territorio y Recursos Naturales, que ahora tiene carácter permanente, y que ya ha recorrido cinco provincias para detectar las irregularidades en la dotación de tierras.

Asimismo, cuestionó las políticas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para distribuir las tierras, argumentando que sus órdenes corresponden a intereses políticos.

“Es el Gobierno central el que ha venido distribuyendo la tierra como ellos ven conveniente, y por eso es que hoy tenemos reservas forestales con asentamientos y avasallamientos por doquier. Y sí, es solo responsabilidad de ellos habernos llevado a este punto. No permiten que nadie fiscalice. No permiten que nadie opine. Solo ellos dicen poder hacerlo. Y sí, es solo culpa de ellos”, agregó.

Mientras que el gobernador Luis Fernando Camacho destacó el trabajo de la comisión de Defensa de la Tierra de la Asamblea y pidió dar continuidad a las investigaciones que realizan para posteriormente difundir los resultados y hacer conocer a la población sobre su problemática y poder sancionar a los responsables de los asentamientos ilegales.

También resaltó el trabajo coordinado con las institución públicas y privadas que posibilitó vacunar a más del 60% de la población contra el coronavirus. Sin embargo, lamentó las muertes registradas por el virus, pero aseguro que Santa Cruz sabrá levantarse de esta pandemia y de la crisis económica.

Antes de concluir su discurso Luis Fernando Camacho se dirigió a Iván Arias: "Santa Cruz va a estar siempre firme para defender a cuanto boliviano se encuentre perseguido, querido alcalde de la ciudad de La Paz, no está solo, tenga por seguro que este pueblo va a estar firme apoyándolo”.