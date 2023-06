“La Defensoría me dijo que no identifique al niño (agresor) y que no opine”: rompe el silencio la directora del colegio donde fue acuchillada una niña

"Primero fue asistirla, llevarla al centro médico y luego que se fue la niña con su mamá busco al niño para saber qué pasó. Me voy a ver dónde ocurrió el hecho, pero no lo encontramos al niño", añade.

La directora trata de contactarse con los padres del pequeño a quien sindicaron de apuñalar a la niña, pero no pudo ubicarlos, pues creyó que también se dirigían al colegio. "Me voy a hacer un informe y le pregunto a la señora de la Defensoría, porque es un caso muy delicado, de cómo debo informar y si hay que identificar a los niños, pero me dijo que no identifique porque desde el momento que está en manos de la Defensoría ya nadie debe dar opinión de los niños: 'Nosotros como Defensoría debemos averiguar y dar informe', eso me dijo", sostiene Vaca.