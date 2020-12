La Defensoría rescata a 7 menores de edad en San Juan

Escucha esta nota aquí

Soledad Prado, corresponsal





La Defensoría de la Niñez y Adolescencia rescató a siete hermanitos (4 varones y 3 mujeres, de entre 15 y 2 años) de la comunidad San Pedro Sirari, en el municipio de San Juan, que estaban bajo el cuidado de una madre de 36 años, que es denunciada por abandono de niño, niña y adolescente y por violencia en contra de su ex pareja.









El asesor legal de la Defensoría, Wálter Menacho, informo a EL DEBER que los hermanitos eran ocho, pero uno murió por desnutrición severa en marzo pasado. Era una niña de dos años que perdió la vida por falta de cuidados y de alimentación, la llevaron al Hospital de Niños en Santa Cruz, pero lamentablemente no aguantó y murió. Su hermanita, que tiene 4 años, casi perdió un ojo, explicó el asesor, adelantando que se buscará un hogar para los niños y evitar el riesgo al que están expuestos.





La ex pareja de esta madre de familia y padre de seis de los ocho niños también pondrá una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) pues fue amenazado con un arma de fuego por la actual pareja de la mujer. “Para Todos Santos, el marido llegó a mi casa con un salón. Yo estaba acostado con mis hijos y el mayor de mis hijos me dijo que no saliera porque el hombre estaba armado. Luego, él se fue”, contó el hombre.









“El padre de seis de los menores presentará una denuncia contra la madre por violencia. Se pondrá en conocimiento al padre de los otros tres menores y en caso de que no puedan hacerse cargo de los niños, buscaremos ingresarlos a un hogar", explicó el asesor.