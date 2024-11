La deuda de la Alcaldía con la Escuela Nacional de Teatro pone en riesgo su continuidad

La Escuela Nacional de Teatro, ubicada en el Plan Tres Mil, atraviesa una crisis que amenaza su funcionamiento. Marcos Malavia, fundador de la institución, denunció que la Alcaldía cruceña no ha cumplido con el pago de Bs 550.000 correspondientes a los años 2023 y 2024. Estos fondos estaban destinados al Festival de Teatro Joven, que ya se realizó con talleres en colegios y presentaciones artísticas.



“La situación es insostenible. Tuvimos que despedir a la mitad del personal administrativo, y de no recibir el pago, la escuela podría cerrar el próximo año”, afirmó Malavia en contacto con EL DEBER. Según explicó, la deuda no solo afecta a la escuela, sino también a los artistas y gestores culturales que participaron en el proyecto.