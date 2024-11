La diabetes afecta al bienestar mental de 8 de cada 10 personas que la padecen

Pronto cumplirá 60 años, pero ya no tiene sus dos piernas porque le amputaron a consecuencia de la diabetes. Ella es una mujer que enfrenta la enfermedad la mitad de su vida y ha tenido momentos muy críticos, como cuando tuvo que superar un Accidente Cerebrovascular (ACV).

Aunque toda la familia tuvo que cambiar su rutina para poder sostenerla, no puede evitar sentir algunos temores que la hacen llorar frecuentemente. Aunque tiene una jubilación, no es suficiente para cubrir todas sus necesidades, por eso su mayor preocupación es no tener recursos para comprar sus remedios que son varios, porque debe tomar para los constantes malestares que padece.