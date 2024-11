La economía detrás de la túnica y el birrete mueve ofertas desde Bs 40

Los locales de la calle Ballivián muestran el movimiento de las últimas semanas de clases, porque no solo se buscan trajes para festivales que realizan las unidades educativas, sino también para los actos de graduación y las fiestas que realizan las promociones.

“Ya han estado preguntando para sacar sus presupuestos, pero no hemos subido el precio”, recalcó Ingrid Estrada, que trabaja desde hace años en uno de los locales de la calle Ballivián.

Aseguran que no han podido aumentar los precios porque la situación es crítica y muchos están apretados en su presupuesto.

El alquiler de trajes no solo lo mueven los jóvenes bachilleres que desfilan, sino también los padres y familiares que quieren vestir de acuerdo a la ocasión. En los locales también alquilan vestidos y trajes formales, que van desde Bs 150, dependiendo del modelo. Para los que quieren fletar una vestimenta a estrenar y con un modelo seleccionado el precio está desde Bs 300 en adelante.

Alaín, confeccionista, se encontraba este martes en plena costura, aprovechando que los pedidos empezaron a llegar. Asegura que en los últimos años, los conflictos que han estallado durante en el mes de octubre, han perjudicado al sector, y esta vez no ha sido la excepción con los bloqueos. Sin embargo, esperan que ahora que ya se suspendieron, se pueda dar un mayor movimiento.

Algunos bachilleres señalan que para aliviar gastos realizan actividades durante todo el año para recaudar fondos, otros incluso se organizan desde la prepromoción. Pero, también hay padres que hacen aportes pensando en la graduación de sus hijos, desde que estos pasan a la secundaria o están en los últimos grados. Esto pensando no solo en el acto de graduación, sino también en la fiesta soñada, sesiones de fotos en algún lugar turístico, recuerdos e, incluso, viajes que hacen de forma particular, porque los viajes de promoción no están permitidos.