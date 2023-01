La esposa del gobernador Camacho anuncia que acudirá a instancias legales por el caso de la cámara espía

Es más, detalló que "también han grabado las visitas de los niños cuando visitaban a su padre. No hay palabras para describir cómo me siento ante este abuso. Luis Fernando, mi esposo, y toda mi familia sentimos mucha impotencia. Esto que están haciendo con nosotros no se ha visto ni en las dictaduras, más allá de la política pido la solidaridad y el apoyo de las mujeres bolivianas y de todo ciudadana, que crea que el gobierno debe respeto a la mujer. A la vez, agradezco todo el apoyo que he estado recibiendo estos días".