La exigencia del carné de una mamá que dio a luz desnudó la venta de un recién nacido

El trámite para entregar el documento de nacido vivo de un bebé hizo que una madre termine confesando entre lágrimas que el hombre que estuvo en la clínica haciéndose pasar como el padre de su hijo era con quien había acordado la venta del pequeño por Bs 14.000, pero el plan fue frustrado ante la exigencia del personal médico de que la madre del bebé presente su carné de identidad. Al ver que la madre no cumplía con la presentación del carnet, el personal de salud alertó sobre esta irregularidad a las autoridades a fin de que pongan a buen resguardo al recién nacido.

Roxana Ramírez, administradora de la clínica donde la mujer fue sometida a una cesárea de emergencia, explicó que el día en que la embarazada ingresó a la clínica, llegó con el hombre, de quien creyeron que se trataba del papá, ya que estuvo pendiente del bebé en todo momento, comprándole desde pañales, leche hasta todas las cosas que pedía la clínica. Sin embargo, por un solo requisito, que fue la falta de la presentación del documento de identidad de la madre, el caso se tornó sospechoso. El hombre inventaba una serie de historias a la espera de que el niño sea registrado solo con sus apellidos, y no con los de la madre.

"Por protocolo, al ingreso se pide el carné de identidad de la madre, pero ellos decían haberlo olvidado. Como se trataba de una urgencia para la cesárea y por el sangrado que presentaba, se aceptó su ingreso sin el documento. Al día siguiente se volvió a exigirle el carné para hacerle el documento de nacido vivo, pero el supuesto padre dijo que no tenía el carné porque la madre no quería dárselo", manifestó Ramírez a la red Unitel.

La mujer que dio a luz abandonó la clínica, es más no tuvo contacto con su hijo ya que el pequeño nació delicado y fue ingresado a terapia neonatal. Durante los días que permaneció internado, la mamá del bebé no regresó ningún día. "La ley es clara, cuando se hace el documento de nacido vivo, se pide el carné para estar seguros que sí es la madre y no tanto así del papá, pero el supuesto papá pedía que el documento salga solo a nombre de él porque ya no quería nada con la supuesta esposa", agregó.

La Policía rescató al bebé y lo entregó a la Defensoría para que esté a buen recaudo.





La firmeza del personal médico obligó al hombre a contactarse nuevamente con la mujer, quien apareció el lunes en la clínica ya que le advirtieron que no entregarían al bebé si no era en manos de la madre. En el momento que es entrevistada por la administradora de la clínica, la mujer estalla en llanto, confiesa que estaba arrepentida y que el hombre que estuvo todo el tiempo en el lugar no era más que el comprador de su bebé.

"En ese momento fue alarmante escucharla, y sin alertarla denunciamos el caso a la Defensoría. Le pedimos que espere para que se le entregue a su bebé con la excusa de que debían revisarlo en pediatría y hacer las gestiones para la emisión del documento de nacido vivo, además aún no había cancelado por los gastos médicos, todo eso nos llevó a tener tiempo para hacer la denuncia", comentó Ramírez.

El bebé fue rescatado por funcionarios de la Defensoría de la Niñez, y tras ser dado de alta fue ingresado a una casa de acogida.

En tanto, el hombre y la madre serán puestos ante un juez cautelar este jueves, imputados por el delito de trata y tráfico de personas.





