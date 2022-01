La falta de contratos ocasionó el cierre de una sala de medicina interna en el Hospital de Niños

Escucha esta nota aquí

El hospital de niños Mario Ortiz viene arrastrando una crisis en cuanto a su personal desde comienzos de este año. Fueron duramente afectados por el contagio masivo de Covid-19 en esta cuarta ola y ahora nuevamente se vive una dramática situación debido a la ausencia de contratos que obligó a cerrar una sala del área covid.

La jefa de emergencias del hospital, Milka Cáceres, informó que una sala de medicina interna que albergaba a 17 pacientes con Covid-19 cerró sus puertas esta última semana porque el Ministerio de Salud no renovó los contratos Aisem de seis profesionales que trabajan en esta sala.

“El problema es que, si no hay médicos, no hay quién la haga funcionar, los pacientes sobran, pero no abastecemos, lo que queda es tenerlos en el pasillo, es lamentable la situación”, expresó Cáceres.

Por su parte, el subdirector del hospital, Marcelo Terán Molina, indicó que el día sábado 29 de enero se reunió con autoridades departamentales del sector salud que se comprometieron a dotar seis ítems al hospital para que los médicos que no fueron recontratados por el Ministerio de Salud y que trabajaron gratis durante casi todo el mes de enero, puedan volver a sus funciones y de esta forma la sala nuevamente abra este martes 1 de febrero.

“Obviamente estos contratos no abastecen. No llena los requerimientos que tiene el hospital en cuanto a personal, pero al menos salva el hecho de que la sala pueda abrir nuevamente”, agregó Terán.