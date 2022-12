La Felcc pidió hace 12 días que se capture a cabecillas de avasalladores del predio Kim

Los cabecillas, considerados los principales autores intelectuales del avasallamiento violento a los predios del Centro Turístico Kim en la zona de las Lomas de Arena, siguen libres, pese a que ya fueron identificados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



La identificación de los cabecillas fue oficial desde el 4 de diciembre, así lo confirma un informe adjuntado al cuadernillo de investigaciones, emitido por agentes de la Felcc de La Guardia, al que accedió EL DEBER. Ese día, la Fiscalía conoció el informe y los nombres de los involucrados, pero no emitió las órdenes de apremio, según la Policía.



Son 14 las personas denunciadas por violencia y agresiones a los trabajadores de la familia Kim, que fueron reconocidas por las víctimas, que también entregaron todas las evidencias a la Felcc. Fue así que el 5 de este mes, la Felcc de La Guardia elevó un documento a la Fiscalía con los nombres de los líderes que comandaron la toma violenta.



En el informe 387/22, la Felcc sugiere y pide a la Fiscalía que libre apremio contra todos, pero no hubo respuesta hasta hoy. En el mismo documento, solicita que emita requerimientos para que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, (Felcn) la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y Felcc, eleven antecedentes penales de las 14 personas mencionadas en la investigación.



Las agresiones



De acuerdo al cuadernillo de investigación, los efectivos detallan la violencia generada desde el 23 de octubre cuando los avasalladores tomaron el centro turístico de la familia Kim. El 13 de noviembre es agredida Nancy Kim que sufrió un trauma facial.



El 4 de diciembre, se indica que los trabajadores de la familia Kim son sometidos a ultrajes físicos por los avasalladores. Así, Leonardo Flower Melgar, denunció ante la Felcc que sufrió una herida de cuatro centímetros en la cabeza.



Declaró que a las 7:00 escucharon en la propiedad un tractor y acudieron junto a otro trabajador de nombre Dagoberto Calderón Céspedes para filmar y tener pruebas de la toma ilegal.



En ese momento, los trabajadores fueron agredidos a patadas, puñetes, con cuchillos, palos y machetes. Además, de que fueron heridos por los violentos, les robaron sus teléfonos celulares, pertenencias personales y otros objetos.



Luego del atentado a la integridad de los operarios, los agentes de la Felcc realizaron una inspección en el centro turístico Kim y colectaron pruebas y evidencias de los cabecillas.



Los cabecillas están libres



El documento de la Felcc en su parte principal dirigido a la Fiscalía señala que “por todo lo mencionado siguieron solicitando al representante del Ministerio Público que libre orden de aprehensión para los ciudadanos, Juan José A., José Luis Z., Ponciano Q., Ramiro F., Goni G., Gonzalo G., Rafael Q., Dam V., Ciro R., Wálter V., Darwin S., Marcelino Ch., Pablo R. y Erwin V.



Además, se sugiere requerimiento fiscal para la Dirección Departamental de Servicios Técnicos de Auxiliares para que también se extiendan antecedentes penales de la Felcn, de la Felcv y de la Felcc.



Una comisión investiga



El fiscal departamental Róger Mariaca, confirmó que hay una comisión de fiscales que desarrolla las investigaciones por los delitos ambientales, los atentado contra la integridad de familiares, trabajadores de la familia Kim y personas autoconvocadas.



Manifestó que en estas investigaciones hay autores intelectuales y materiales que incurrieron en diferentes delitos como destrucción y deterioro de bienes del Estado y su riqueza, incendio, asociación delictuosa así como lesiones, graves, leves y otras figuras penales.



El fiscal Mariaca escuchó a la familia Kim y el martes 13 también participó del operativo con 565 efectivos de la Policía que procedieron al desalojo de los avasalladores de los predios de las Lomas de Arena.



Durante el desalojo se destruyeron al menos 200 casas levantadas de manera ilegal, se incautó toda clase de armas y dos vehículos. También fueron aprehendidas unas 13 personas.



Los cabecillas de los avasalladores -que permanecen libres- también fueron denunciados de manera formal por la diputada María José Salazar y por las concejales municipales Lola Terrazas y Noemí Karina Centellas.



Cautelar para 13 detenidos



Las personas que fueron aprehendidas durante el operativo de desalojo en los predios de la familia Kim, ya fueron imputadas por delitos ambientales.



La comisión fiscal integrada por Richard Almanza Patiño y Shakty Vargas, presentó la imputación formal contra los detenidos por los delitos ambientales de destrucción y deterioro de bienes del Estado y su riqueza, incendio, asociación delictuosa y otros.



La Fiscalía pidió detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola para los aprehendidos por considerar que las pruebas acumuladas en su contra, producto de la investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), son fehacientes.



Los imputados que guardan detención en celdas de la Felcc, serán trasladados al juzgado de la Villa Primero de Mayo, para la audiencia fijada hoy desde las 8:30.



Los aprehendidos son José Miguel V. (58), Daniel S. (37), Richard J. (25), Marcelino V. (59), Martin M. (26), Victor H. (38), Lizanto Z. (28), Jorge V. (36), Víctor M. (42), Ricardo Ll. (39), Osmar P. (36), Jesús G. (36) y María Luz G. (34).



“Queríamos comprar lotes”



La mayoría de los detenidos guardó silencio cuando fueron requeridos por los fiscales para que presten sus declaraciones informativas. Sin embargo, en las entrevistas a los policías muchos dijeron que no querían hacer daño a nadie y que solo buscaban comprar un lote en la zona.



Uno de los detenidos dijo: “queríamos comprar lotes, nos dijeron que nos tenían que dar los papeles, pero nosotros ya habíamos pagado incluso hasta Bs 2.000 pero no queríamos hacer daño a nadie”.



María Luz G., en una corta declaración en la Fiscalía, dijo que tiene su domicilio por la avenida Moscú barrio 26 de Septiembre en la zona de Tierras Nuevas. Sin embargo, no proporcionó información con certeza de las numeraciones ni de la calle. Asegura ser comerciante del mercado ubicado cerca de la avenida Cumavi, pero tampoco brindó más información sobre la calle o el lugar exacto.



En tanto que el detenido José Miguel V., sostuvo que no tiene casa y que vive en situación de calle. Indicó que se dedica a ser ‘chatarrero’ para ganarse el pan de cada día.



Mientras Lizanto Z., asegura que se gana la vida como ayudante de albañil. Del mismo modo, el imputado Ricardo Ll. declaró que vive por el barrio San Carlos y que también trabaja como ayudante de albañil. Otro de los investigados es Martín M. que declara vivir por la zona de la avenida Virgen de Luján y sexto anillo. Además señala que es empleado público, pero no demostró con documentación la institución donde desempeña sus funciones.



El abogado Diego Coimbra que defiende a la familia Kim, dijo que los 13 aprehendidos tienen responsabilidad, sabían lo que hacían y actuaron de forma violenta.



“Ellos, cuando estaban siendo detenidos por los policías dijeron de manera verbal que fueron engañados, que estaban en los predios porque les prometieron lotes. Sin embargo, cuando ya fueron ante los fiscales seguramente recibieron asesoramiento de abogados que les recomendaron mejor no hablar del tema para no caer en complicaciones.



La Fiscalía también requirió ante el juez la incautación de dos vehículos secuestrados en los predios de la familia que tuvo ocupada su propiedad durante más de 50 días.



Estudian daño ambiental



Ayer, una comitiva de ingenieros se trasladó hasta la zona acuífera de las Lomas de Arena para iniciar un relevamiento de datos y establecer el daño ambiental que provocaron los avasalladores en el lugar. Personal de la Gobernación y de las alcaldías de La Guardia y Santa Cruz de la Sierra acompañaron el trabajo.



Los daños causados al centro turístico de la familia Kim, por la zona de las Lomas de Arena, durante la toma violenta de avasalladores.