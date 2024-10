La Feria de Alasita, donde se sueña en grande, pero primero se compra en miniatura

"La clave está en visualizar , yo quiero esa casita, me hago ese proyecto en mi cabeza y se lo pido a la virgen, para que ella, a su vez, se lo pida a Dios, para que se haga realidad", da la pauta Gallardo.

Esta mística de las miniaturas ha sido para muchos su forma de vida, haciendo artesanías minúsculas y vendiéndolas en ferias itinerantes por todo el país , siguiendo una tradición que viene de abuelos a hijos y nietos . La mayoría de las veces la cadena solo llega hasta ahí, actualmente, los hijos de la tercera generación ya no están aprendiendo el negocio, están estudiando y poco o nada tienen que ver con él, pero lo cierto es que vender miniaturas por todas las latitudes del territorio nacional les dio de comer y los envió al colegio.

La tradición es de occidente , pero ya echó raíces en Santa Cruz, y no solo eso, sino que también hay Alasita en Japón, EEUU, España y Argentina , de la mano de los migrantes bolivianos.

"Mis cuatro hijos están ayudándome, ellos estudian, pero ahora me colaboran en el oficio porque pasé una tragedia tremenda. Hoy por hoy estamos unidos, sigo un poco mal, yo creo que no me voy a reponer del todo, pero la unión hace la fuerza", dice esperanzado.