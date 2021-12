La Fiscalía debe reabrir la investigación de 1.205 ítems y Jhonny Fernández habla de ‘otro paquete’

Escucha esta nota aquí

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz debe reabrir la investigación de 1.205 ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Esta denuncia fue presentada por el alcalde Jhonny Fernández al inicio de su gestión y la entidad fiscal la cerró en julio de esta gestión por decisión del jefe de la institución, Róger Mariaca. El burgomaestre anunció “otro paquete” de supuestas contrataciones irregulares.

Fernández informó ayer que la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional falló a favor del amparo constitucional que presentó. Este recurso exigía que se investigue este proceso de contratación de 1.205 personas y que fue presentado en mayo de este año; sin embargo, recibió el rechazo del fiscal Róger Mariaca.

“Los vocales nos dieron la razón diciendo que hay argumentos para investigar el caso y emitieron una resolución que establece un plazo de 24 horas para que la Fiscalía reabra la denuncia”, detalló Fernández ayer en entrevista con EL DEBER Streaming.

El 28 de mayo, cuando todavía no cumplía un mes en el cargo, Fernández presentó la denuncia por 1.205 contratos irregulares. En la documentación que dejó en el Ministerio Público se refería a contratos sin las debidas firmas o que carecían de los respaldos requeridos. Los denunciados eran la exalcaldesa interina Angélica Sosa y los exfuncionarios municipales; Sandra Velarde y Javier Cedeño.

Ahora, Fernández anunció que con este amparo constitucional se ampliará la denuncia contra otros exsecretarios de la Alcaldía cruceña que “firmaron los contratos irregulares”.

Los contratos irregulares suponen un segundo caso de manejo discrecional de contrataciones e ítems municipales. El fiscal pidió a los investigadores que crucen la información de ambos casos para verificar si esos 1.205 contratos tienen que ver con los 800 ítems fantasmas que se investigan a raíz de la denuncia que presentó Valeria Rodríguez Paz.

Colaboración en el proceso

En la investigación del caso ítems fantasmas, la Alcaldía cruceña está colaborando con la comisión de fiscales para que se profundicen las pesquisas. “Se está trabajando, revisando la documentación año a año, las gestiones anteriores. Esa información la vamos a ir pasando a la comisión de fiscales”, dijo la autoridad edil.

En este proceso el principal acusado es Antonio Parada Vaca, quien fue director de Recursos Humanos del municipio cruceño y que ahora se encuentra prófugo de la justicia. Además, son investigados Javier Carrasco Montero y Javier Abraham Cedeño Catacora, que también fueron servidores municipales. Mientras que Julio César Herbas está detenido preventivamente en el penal de Palmasola tras presentarse voluntariamente a la Fiscalía para prestar su declaración.

En el marco de los allanamientos, en el domicilio de Parada, que es el acusado de manejar la planilla con estos ítems fantasmas, se secuestraron papeles con el logo de un banco de Estados Unidos, extractos de cuentas bancarias, agendas, contratos de caja de ahorro y otro tipo de documentación.

Mientras que en la residencia de Javier Cedeño, que también fue director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa cruz de la Sierra, se encontraron memorandos, planillas de contratación y de personal del municipio cruceño, además de un CPU, una computadora portátil y objetos con la inscripción: “Angélica Sosa”.

La demanda que planteó Jhonny Fernández incluye los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y falsedad material e ideológica. El 28 de octubre, la Alcaldía recibió la notificación oficial de la Fiscalía indicando que se rechazaba el proceso presentado por el burgomaestre.

Fernández anunció que se hará seguimiento al caso de los 1.205 ítems desde el despacho legal de la Alcaldía cruceña. “No es cuestión de venir aquí y hacer estas fechorías y después darse a la fuga o que queden las cosas tapadas, es plata del pueblo y la vamos a defender”, dijo el alcalde.

Un nuevo paquete

Además, la autoridad anunció que dentro la investigación que realizó la Alcaldía en este proceso de ítems fantasmas se presentará “otro paquete” de supuestos contratos irregulares.

“En las próximas horas daré a conocer un informe oficial de otro paquete, no quiero adelantarme porque estamos terminando de hacer la revisión final, pero es otro paquete, de otra gestión, que no tiene nada que ver con lo que yo venía pidiendo que se investigue. Mire, desde mayo venía pidiendo que se investigue”, adelantó el burgomaestre cruceño.

Fernández se negó a involucrar a exfuncionarios y pidió no manejar este caso políticamente. “Yo no he dado nombres de nadie ni daré nombres mientras se esté haciendo la investigación. Una denuncia no significa que se vayan haciendo acusaciones políticas y yo no voy a politizar el caso”, dijo.

Sobre las acciones que se hacen para evitar que existan más ítems fantasmas, Fernández informó que se está haciendo una revisión a las planillas de los servidores municipales. Como segunda acción dijo que existe una resolución para que las secretarías deben hacer un control del personal que marca tarjeta y que los funcionarios liberados del registro de asistencia deben presentar sus informes.

“¿Qué se está haciendo ahora? Se están ajustando más los controles. Si un ciudadano irá con permiso liberado de un ejecutivo debe llenar un formulario para decir dónde va, a qué va, debe informar qué hizo en el día y dónde estaba. Eso es lo correcto”, dijo el alcalde.

Fernández añadió que estos funcionarios que no marcan tarjeta deberán presentar un informe de sus acciones cada mes con pruebas y detallado. “Después de verificar recién se le pagará su salario (...) Si hay más de estos casos se los va denunciar”, dijo.

En este caso, la Fiscalía decidió incluir al exalcalde Percy Fernández en calidad de investigado. Esta decisión fue tomada tras un análisis de informes de agentes anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que dio luces y acumuló indicios y pruebas en torno al caso de los ítems fantasmas. El exalcalde tiene también en su contra una alerta migratoria que le impide salir del país.

Sobre esta decisión, la actual autoridad edil se refirió de manera escueta y dijo que la Fiscalía debió tomar esa decisión por las investigaciones que lleva adelante. La misma percepción adoptó por la situación legal que tiene ahora la exalcaldesa Angélica Sosa, quien pasó de ser testigo a tener una figura de investigada.

Tras la decisión de considerar al exalcalde en calidad de investigado, la comisión fiscal dará el siguiente paso. Emitir citación fijando día y hora contra Percy Fernández para que preste su declaración como investigado en el caso ítems fantasmas.

Uno de los fundamentos clave para que la Fiscalía valore y clasifique como investigado al exalcalde Fernández fue la declaración de la exalcaldesa Angélica Sosa. En su declaración de testigo, Sosa reveló que Antonio Parada Vaca, actualmente prófugo de la justicia, como responsable de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, mantenía contactos con concejales cuando lo llamaban para hacer consultas sobre vacancias y sugerir nombres para ocupar cargos en el municipio.

La exalcaldesa aclaró que quien firmaba los memorándums de designación de ítems era el alcalde en función, Percy Fernández. Se desconoce si la Fiscalía citará en estos días a la exautoridad.





