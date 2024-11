La gente defiende los Bs 2 y el Concejo ratifica que no hay incremento en el pasaje

Daniela Moyano, que trabaja en una enfermería, se aseguró de tener a mano Bs 4, en monedas fraccionadas de Bs 2, antes de subir al transporte público, ya que debe tomar dos micros para llegar a su trabajo. De esta manera, los usuarios defienden la tarifa vigente ante la intención de algunas líneas de querer subir ilegalmente el costo del pasaje.

El Concejo Municipal reiteró que no se ha dispuesto ningún incremento, mientras que la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte reforzó los controles en distintos puntos de la ciudad para evitar que se cobre más de lo establecido.

“No estoy de acuerdo. La economía está por los suelos y todos estamos siendo afectados, no solamente los transportistas. No nos pueden cargar todo a los usuarios”, dijo Arminda Sumoya que este lunes esperaba un micro línea 25 en la zona de Los Pozos para dirigirse a la Pampa de la Isla, donde trabaja. Arminda mostró una moneda de Bs 2 que tenía en la mano para el pasaje. “No hay que pagar más. Es mejor darles cabal, porque no dan cambio”, manifestó al expresar su rechazo al intento de incremento.

Juliana Gutiérrez bajaba de un micro por la misma zona para dirigirse al Plan Tres Mil.

También optó por pagar el pasaje en monedas fraccionadas para evitar que le cobren más. “Esa línea es una de las que intentó cobrar Bs 3, pero la gente no está pagando. No hay autorización, no pueden hacer esto con los usuarios”, dijo al pedir el retiro de los letreros que tienen algunos buses.

“Yo tenía listo mis Bs 2 y pagué sin problemas, no me dijo nada el chofer, tampoco estaba dispuesta a aumentar más”, dijo Miriam, una joven que se desplazó desde la zona de Barrio Lindo hasta el sexto anillo de la radial 17 y medio.

Por su lado, las brigadas de la Alcaldía reforzaron los controles y, aunque verificaron que la mayoría de las líneas mantiene los Bs 2, algunas fueron sorprendidas cobrando más. En la zona de la avenida El Mechero, pasajeros de una línea acusaron al conductor de cobrar más de los establecido. Una mujer aseguró que pagó su pasaje con una moneda de Bs 5 y el conductor le devolvió Bs 2,50. “Se aprovechan cuando uno les paga con monedas de Bs 5 o con billetes”, reclamó la mujer.

Las autoridades de la Alcaldía advierten con sanciones a las líneas infractoras.

“Estamos realizando controles rutinarios en el transporte público. Quiero aclarar a la ciudadanía que la tarifa de Bs 2 se mantiene, no existe ningún tipo de incremento. Vamos a sancionar a los conductores que no cumplan la norma”, declaró José Carlos Cuéllar, secretario municipal de Tránsito y Transporte.

Las sanciones incluyen multas desde Bs 1.200 hasta la suspensión del permiso de circulación. Cuéllar adelantó que los operativos continuarán en diferentes puntos de la ciudad para asegurar el cumplimiento de la norma.

Además, la Alcaldía habilitó la línea gratuita 800-12-5700 para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier irregularidad en el cobro de pasajes.

Por su parte, el dirigente del transporte, Segundo Ricalde, defendió el alza del pasaje argumentando que solo ciertos sectores han aplicado el aumento a Bs 3 debido a la falta de diésel y el alza en los costos.

Según Ricalde, la decisión final sobre un posible ajuste de tarifas está ahora en manos del Concejo Municipal, donde tienen que analizar la conclusiones de las mesas de trabajo. “El Sindicato Santa Cruz, el Sindicato 24 de Septiembre y otros aún mantenemos el pasaje a Bs 2 mientras esperamos una respuesta del Concejo. Solicitaremos una audiencia y daremos un plazo de 48 horas para que nos atiendan. De lo contrario, procederemos a cobrar los Bs 3”, aseguró Ricalde.

No se autorizó incremento

Por su lado, la presidenta del Concejo Municipal, Silvana Mucarzel, informó que algunos transportistas intentaron incrementar la tarifa de manera arbitraria, pero no existe ninguna normativa que lo autorice. “Se mantienen los B 2, esa es la postura hasta que veamos qué es lo que ha acontecido en las mesas técnicas. Que el ciudadano no se deje cobrar más de lo que corresponde. La normativa sigue vigente, son Bs 2 y no se puede pagar más de esa cantidad”, remarcó.

Mientras tanto, la autoridad indicó que aguarda que el Ejecutivo les haga conocer los resultados que han tenido en el trabajo de las mesas técnica. “No tenemos conocimiento que haya ingresado de manera formal alguna carta, pero estamos esperando que la Alcaldía nos mande (lo que han trabajado en) las mesas técnicas y vamos hacer las tratativas y las comisiones como corresponde y ver las soluciones que podamos darle como Concejo”, enfatizó Mucarzel.

¿Qué dice la normativa?

Desde el Concejo recordaron que la competencia para establecer la tarifa de pasajes dentro del radio urbano municipal corresponde en exclusiva a los concejos municipales, conforme Ley de Transporte 165.

El inciso d, del artículo 22, establece como unas de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales “regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado”.

Dicha ley también establece que los gobiernos autónomos municipales tienen como tuición planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano en toda la jurisdicción municipal.





Normativa

Señala que el Concejo debe aprobar cualquier ajuste en la tarifa

Sanciones

La Alcaldía advierte con sancionar a los micreros que suban la tarifa

Ley 165

competencia Art. 17

Establece que las diferentes modalidades de transporte estarán regidas por la autoridad competente en el ámbito de su jurisdicción. “La autoridad competente del nivel municipal, representante del órgano ejecutivo del nivel municipal emite políticas, planifica, regula, fiscaliza y administra la ejecución, gestión, operación y control del Sistema de Transporte Integral (STI). Además, aprueba planes y proyectos relativos al transporte y realiza otras actividades inherentes al sector en el marco de sus atribuciones y funciones específicas”.

