La gente se vuelca a los mercados para tener provisiones durante el paro indefinido

"Carne, arroz, azúcar, fideo, papa, cebolla, todo lo básico para la alimentación diaria en la familia, eso es lo que estamos buscando. Sabemos que habrá ollas comunes, pero no podemos confiarnos" , dijo Ana María Santos, mientras hacía pesar una arroba de papa en el mercado Abasto.

" No sabemos si los mercados van a abrir y si lo hacen, tampoco sabemos el horari o", aseveró Alberto Martínez, que buscaba leche, yogurt, queso y huevo para llevar a su familia.

A su vez, Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente del Comité Cívico, informó que aún no hay nada definido con respecto a la logística de abastecimiento, puesto que siguen en reuniones con los dirigentes gremiales y los supermercados. "Hay comisiones para ello y lo que podemos garantizar es que sí habrás días y horarios para que la ciudadanía acuda a los mercados y supermercados más cercanos a su zona", adelantó.



Sin embargo, agregó que esa información se dará a conocer horas antes del día que se determine para el abastecimiento. "Es decir, se define que ese día sea el miércoles, el martes junto a los comerciantes se informará a la población", indicó el cívico, a tiempo de aclarar que las actividades comerciales no serán diarias, pero que eso no significa que habrá desabastecimiento.