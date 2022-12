La gente se vuelca a los mercados y reacomoda sus planes para Año Nuevo

Algunos jóvenes también decidieron no asistir a grandes fiestas porque la sorpresiva detención del gobernador Luis Fernando Camacho y la violencia que se desató en las calles cruceñas provocó un bajón en los ánimos de la gente. “Mejor me quedo en casa. Iba a ir a una fiesta con mis amigos, pero no hay ganas”, dijo Iver Sánchez.