La Gobernación cruceña acusa a Richter de tapar vacíos del INE en la censura al comité Interinstitucional

“La gente de l a comisión internacional de alto nivel escuchó la propuesta de la Uagrm y les dijo que era absolutamente inviable , porque adolecía de una calendarización adecuada. No se puede llevar adelante un censo sin tener pruebas cognitivas, censo experimental, validación de la boleta y tratar de sustituir esto con pruebas departamentales, eso ha quedado desechado, lo ha graficado la Cepal, a lo que no ha tenido respuesta la universidad”, fueron las palabras de Richter.

"Si no definen la fecha hasta el 3 de septiembre, el pueblo cruceño va a ir a las calles y si la definen para 2024 lo mismo, porque esto no obedece a un capricho, sino a una realidad y a un derecho, a ser censado y a priorizar lo técnico. E so se hace poniendo un cronograma en base a la realidad y el G obierno no lo tiene", concluyó Suárez.