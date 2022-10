La Gobernación le responde al ministro Montaño; niega la existencia de una licencia ambiental para construcción de ruta que atravesaría acuíferos

"El ministro Montaño nos está mintiendo al afirmar que el proyecto carretero Buena Vista - Las Cruces cuenta con una licencia ambiental. Esto no es cierto, dicho proyecto es totalmente contrario a la conservación del acuífero Güenda-Urubó, por lo que no cuenta con licencia ambiental vigente y esta Gobernación no ha otorgado ni otorgará ningún tipo de licencia de este tipo", afirmó.