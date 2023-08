La Gobernación reclama el informe hidrológico a la ABC sobre el tramo Las Cruces - Buena Vista

Édgar Landívar, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, reclama el informe hidrológico de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la construcción del tramo 2 de la carretera Las Cruces - Buena Vista. Asimismo, afirma que el convenio firmado el 2022 fue elevado a la Asamblea Legislativa y este lo reprobó, hasta que no se subsane el tema medioambiental, debido a los acuíferos en el tramo en cuestión.

El secretario departamental aseguró que hasta este martes , a las 16:00, todavía no les había llegado el informe hidrológico que se solicitó a la ABC, para la construcción del tramo 2 de la carretera Santa Cruz - Las Cruces - Buena Vista.

"Hasta el momento no nos ha llegado la documentación requerida. Pero eso no es todo, además convocaron a una reunión a los transportistas; cuando debieron hacerla extensiva a todos los involucrados en este proyecto. ¿Qué tiene que hablar la ABC con los transportistas, que no pueda saberlo la Gobernación?", interrogó Landívar.