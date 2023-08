La Gobernación se retira del diálogo sobre la carretera Las Cruces - Buena Vista por falta de garantías

El secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Edgar Landívar, se retiró de la reunión convocada para este miércoles, a partir de las 14:00, debido a que no había gente en el lugar ni las garantías suficientes para participar . El objetivo de la cita, de la que se conoció a través de los medios de comunicación, era dialogar sobre el proyecto carretero Las Cruces - Buena Vista.

"Nosotros, como Gobernación, estamos siempre abiertos a cualquier reunión; sin embargo, no podemos acudir si no existen las garantías de poder entrar y salir ilesos con todo el personal de la Gobernación. La Policía debe estar y garantizar que técnicos de la Gobernación puedan ingresar y salir del lugar de manera ilesa, si nos brindan las garantías vamos a acudir, caso contrario no vamos, tenemos malas experiencias en reuniones similares en donde terminamos secuestrados", indicó Landívar.