La Gobernación y el zoo municipal preparan operativo para trasladar a lagartos de la Laguna Palma Verde

Dos lagartos adultos, de unos 80 centímetros, junto a una docena de ejemplares menores descansan en la laguna Palma Verde, por el 8vo anillo zona este de la ciudad. Ante la alerta de los vecinos por el incremento de la población, la Gobernación de Santa Cruz trasladará a los saurios a un lugar seguro y alejado de las zonas habitables. El Jardín Botánico manifestó su predisposición para recibir a los lagartos.

Paola Montenegro, responsable del Programa de Biodiversidad de la Gobernación, coordinó junto a otras instituciones el rescate de los animales. Por motivos de seguridad de los propios lagartos, la operación se realizará en horas de la noche.

Se identificaron a 2 adultos y 12 lagartos juveniles de, aproximadamente, 80 centímetros y también una cantidad considerable de pequeños que miden entre 25 a 30 centímetros.

Los animales no representan peligro alguno o riesgo para los humanos. "No significan riesgo para los comunarios ni vivientes de la zona. No se han registrado en Sudamérica ataques de ninguna naturaleza a los humanos", indicó Montenegro.

El lunes se reunirán en el Centro de Educación Ambiental (CEA) con diferentes instituciones para definir las acciones a seguir y determinar el control poblacional de esta especie que se encuentra en la laguna.

Mientras tanto, tanto la Secretaría de Medio Ambiente, como personal del Zoológico municipal dispondrán un plan de contención y conservación en el área mencionada.



