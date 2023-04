La Guardia: denuncian a dos profesoras por maniatar, amordazar y violentar a sus estudiantes

En las entrevistas sicológicas, uno de los niños relató que fue amordazado y amarrado con yurex , sentado en una silla y delante de todos sus compañeros. Incluso, otros niños señalaron que eran golpeados en sus manos y cuerpo, eran castigados de diferentes formas y hasta no les permitían ir al baño, haciéndose sus necesidades en su ropa.

Las educadoras dictaban clases en varios grados, incluso una fungía como directora interina. "No hay argumento válido, no se pueden tolerar estos hechos, nada justifica el actuar de estas profesoras", recalcó y adelantó que solicitarán que sean puestas ante el control jurisdiccional y queden aprehendidas, pues estos hechos no pueden repetirse.