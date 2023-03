La historia de una diseñadora de modas muy singular; te contamos por qué es un ejemplo

Sin embargo, el proceso de su formación no fue sido fácil, al tratarse de una persona con capacidades especiales. "Toda mi colegiatura tuve asistente integradora, y la universidad era mi reto personal. Aunque tenía temor al principio, tuve bastante apoyo por parte de los docentes y mis compañeros, mi madre me ayudó mucho al principio, juntas entendíamos el concepto de mi carrera, y de a poco fui ganando confianza y sobre todo, seguridad. A veces me tocó enfrentar situaciones complicadas, pero eso no me detiene, cuando me fijo un objetivo minimizo los obstáculos", asegura la diseñadora.