La huella del fuego se ensañó con la fauna: murieron quemados y otros lo hicieron por falta de agua, refugio y alimento

Defensora de animales hace más de 30 años, 'Nena' empezó su activismo rescatando un mono araña que fue la inspiración para crear Inti Wara Yassi en Machía, Chapare (en 1996). Después vino Ambue Ari, que en los últimos días movió mucha solidaridad al ver el trabajo titánico que realizaban, rescatando fauna y luchando para que el fuego no arrase con sus propias instalaciones al mismo tiempo.

'Nena' no se puede sacar de la mente la imagen del perezoso que le llevó la Policía, estaba prácticamente calcinado, pero aún con vida . "Me ha impactado. Fue terrible ese momento, le pusimos un sedante con el que descansó, se le practicó la eutanasia y sus músculos recién se relajaron", describe todavía con la impresión fresca que le quiere hacer brotar las lágrimas de nuevo.

Las imágenes que aún conserva en la retina le recuerdan que hubo animales que llevaban días caminando entre las brasas y tenían las patitas necrosadas . Un mono aullador apareció débil, atacado por los perros, con su cola totalmente quemada. Recuerda que en una incursión al bosque en 20 metros cuadrados que caminaron encontraron más de 20 animales muertos. "Al principio ni dormíamos, era trabajar día y noche. Hemos vivido un panorama muy triste, ¿a qué punto ha llegado el ser humano? Los animales no tienen la culpa de lo que han sufrido".

En la lista de estos últimos están, sin duda, los perezosos y las tortugas que no podían escapar rápido.

En un escenario ideal, lejos de lo vivido este año, el deseo de esta protectora de animales es que no haya necesidad de que existan refugios como el suyo porque se respeta la vida del bosque y se la preserva.

Vincent Vos lamenta que el suelo no ha tenido oportunidad de recuperarse . Cada año se pierden unos cuatro millones de hectáreas por el fuego y con ellos toda la biodiversidad que albergan, y el escenario empeora con la quemazón de 2019 y la de ahora, cuando se ha superado con el doble a las cifras de hace cinco años (casi 6 millones en 2019 y 10 millones en 2024).

Un suelo dañado no puede sostener tanta vida como cuando está intacto . "Una vez que pasa el incendio no solo mueren los animales mayores, sino muchos organismos que viven en la tierra. Y pueden pasar décadas hasta que el suelo recupere suficientes nutrientes para mantener vida y el bosque se pueda desarrollar encima", advierte. Afirma que el bosque seco chiquitano era el mejor conservado hace diez años , pero ya perdió esta posición y ahora es uno de los más amenazados.

"Donde vive hay unos cuantos pozos y si se llenaron de ceniza por los incendios, o si al año no llueve suficiente, se van a secar y la ranita chiquitana perderá su hábitat. Si la región donde vive se pierde, la ranita también lo hará" , alerta.

A su vez, hace notar que hay animales de los que no se llega a encontrar ni sus huesos porque el fuego los desapareció por completo. Y concluye que las mayores víctimas son las que tienen locomoción lenta, como el oso hormiguero, perezoso y tortuga , pero también las aves, pues están con nidos en esta época y estos se han perdido con el fuego.