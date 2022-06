La Iglesia Católica invita a la toma de posesión de monseñor René Leigue como Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra

Escucha esta nota aquí

A poco más de un mes de que el Papa Francisco designara a monseñor René Leigue Cesari como nuevo Arzobispo Metropolitano de Santa Cruz de la Sierra, el próximo jueves 23 de junio finalmente la catedral cruceña se vestirá de fiesta para acogerlo oficialmente en su nuevo rol.

La celebración de la misa iniciará a las 19:00 y será presidida por el arzobispo saliente, monseñor Sergio Gualberti, quien entregará el báculo a Leigue y dará lectura al nombramiento que viene desde Roma. Además, contará con la presencia de obispos de todo el país.

“Agradecemos su presencia a este momento tan significativo de nuestra Arquidiócesis que recibe como Pastor a un hijo nacido en esta tierra”, se lee en la invitación a la misa.

Hasta el 23 de junio, monseñor Sergio Gualberti seguirá a cargo de la Arquidiócesis de Santa Cruz, en calidad de administrador apostólico.

La invitación:

¿Quién es el nuevo arzobispo?

Monseñor René Leigue Cesari nació el 24 de marzo de 1967 (55 años) en Nuevo Horizonte, una comunidad en la provincia de Warnes, a 70 km de la capital cruceña. Es hijo de Enrique Leigue Becerra y Candelaria Cesari García y es el mayor de nueve hermanos.

Asistió a la escuela de su comunidad hasta acabar el nivel intermedio y, debido a que no había los cursos posteriores, tuvo que abandonar sus estudios por un tiempo, ya que no tenía las posibilidades de ir a la ciudad a culminar el bachillerato.

Durante el tiempo que estuvo sin estudiar realizó diferentes actividades en la parroquia de Okinawa y creó un vínculo especial con el padre Miguel Gould, un sacerdote norteamericano que vio un potencial muy grande en él.

“Terminé mi confirmación y el padre me invitó a participar como catequista a otro grupo de jóvenes, después de eso me propuso entrar al seminario, pero uno de los requisitos era ser bachiller y yo no cumplía con eso”, contó el religioso a EL DEBER.

Ante tanta insistencia del padre Miguel, Leigue decidió trasladarse hasta la capital cruceña para inscribirse a una escuela nocturna donde podía terminar los cuatro años que le faltaban tan solo en dos periodos.

Una vez logró terminar su bachillerato, a sus 23 años, inició sus estudios filosóficos en el seminario San Lorenzo en Santa Cruz y posteriormente estudió teología en Cochabamba.

En 1997 fue ordenado diácono, en 1999 sacerdote y el 31 de octubre de 2022 el religioso fue nombrado obispo. En ese momento, se convirtió en el primer obispo de origen indígena de la arquidiócesis cruceña.