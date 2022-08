La Iglesia habla de no tener miedo y estar atentos

En la homilía de este domingo, monseñor René Leigue habla sobre dos temas importantes: no tener miedo y estar atentos, "importante no, el Señor también estaba preocupado con esto, pareciera con sus discípulos, no teman pequeño rebaño porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino".

"El evangelio habla de estar vigilantes. El Señor siempre está ahí, en nuestra puerta para entrar, no vaya a ser que a lo mejor Dios está ahí, está en nuestra familia y a veces en la familia no lo dejamos entrar. En vez de tocar, Dios es nuestra puerta para entrar, a lo mejor va a tocar de dentro para fuera, para salir, porque ahí dentro de la familia no se le da espacio, y a lo mejor hay familias que están viviendo así, sin Dios".



El arzobispo de Santa Cruz se refirió al paro de 48 horas que se tiene previsto iniciar este lunes 8 de agosto.

"Estos días o ayer hemos cumplido un año más de nuestra patria, 197 años de camino, de lucha, de buscar mejores días y seguimos haciéndolo hasta ahora, parte de eso es por ejemplo lo que el día de mañana se ha dicho aquí en Santa Cruz que hay paro, mañana y pasado mañana. Entonces, creo que nosotros estamos también llamados a estar atentos a esas necesidades que tenemos, creo que la lucha que se está haciendo no es por unos pocos, no es por un grupo de políticos, no es por un grupo de personas, es por cada uno de nosotros y esto no hubiera pasado si se hubieran cumplido las leyes, es lo único en lo que estamos fallando, 10 años se ha tenido para trabajar el Censo y no se lo hizo, entonces ahora lo que está pasando es justamente eso. O sea, si tenemos unas leyes que Dios nos da, y no cumplimos con esas leyes que el Señor nos da, tiene sus consecuencias", manifestó monseñor frente a los feligreses.



Y concluye indicando: "el Señor nos dice no tengan miedo, ánimo hay que afrontar las dificultades, hay que afrontar los problemas, pero con esa fe en Dios de que sea por algo bueno en el futuro".

