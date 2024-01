La Iglesia lamenta que en el mundo moderno la familia viva una crisis cada vez mayor

En palabras de Dowlaszewizc, "en nuestros tiempos también son muchas las personas que, rechazando a Cristo, le hacen una pregunta susurrada: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret?".



Agregó que "estimulados por la fe, no podemos sucumbir a la gran ola de ideologías anticristianas que devastan el mundo desde hace siglos. ¿Por tanto, no tengamos miedo de preguntarle a Cristo qué quiere de nosotros?

Pero pidamos no dudar de Él, sino conocer verdaderamente su voluntad para nuestras vidas".



Según monseñor, "una vez que recibamos esta gracia del Espíritu Santo, intentemos con todas nuestras fuerzas cumplir lo que Jesús nos propone.

Recordemos que Él no nos pide que hagamos cosas imposibles o inalcanzables. Sólo pide: 'sígueme y cumple mis mandamientos.

Sígueme y aprende a amar a Dios y a tu prójimo. Sígueme para aprender la humildad, la pureza y la dignidad del sufrimiento. Sígueme para aprender a ofrecer tu vida por el prójimo'".



"Esto es lo que Cristo quiere de nosotros. Si cumplimos Su misión en cada momento de nuestra vida, alcanzaremos el ideal de santidad al que cada uno de nosotros está llamado", concluyó monseñor Dowlaszewizc.