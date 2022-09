La Iglesia pide no quedarse adormecidos ante el sufrimiento de los niños, los feminicidios y la mentira

"No será que esto también nos está pasando a nosotros, adormecernos en cosas que a lo mejor vemos que no es correcto, que no es bueno, que no está bien, pero nos quedamos a veces con eso de: ¿qué vamos a hacer? Es así la realidad. ¡Qué es lo que vemos en la realidad que vivimos? Vemos tanta injusticia, tanta mentira, tanta calumnia, tanto feminicidio, tantos niños que sufren. Todo esto que vemos cada día es uno más de tantos que hay y nos estamos conformando con eso", remarcó el líder religioso.



Asimismo, manifestó que nos tiene que preocupar todo lo que no está bien. "Nos estamos acostumbrando a que esto es normal, y si nos quedamos con eso, no sé qué va a ser al final de nosotros. (...) A veces se dice: 'esta persona antes era católica, pero ahora no sé dónde está, no sé si va a misa o adónde irá” Y nos quedamos ahí, no nos preocupamos por esa persona, ¿Será que no es parte de tu compromiso preocuparnos por el vecino o la vecina? ¿Preocuparnos también de su fe? “Esta persona antes era buena, ahora se comporta de esta manera” ¿Por qué será? Y la dejamos ahí y no nos preocupamos más", aseveró.