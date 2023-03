La justicia condenó a ocho años a la hermana de la ‘reina del microtráfico’

La justicia aplicó ocho años de cárcel a la hermana de la reina del microtráfico y su ex pareja, que formaban parte del clan, cuyo centro de operaciones era Satélite Norte desde hace varios años, según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Sustancias Controladas.



Se trata de María Angélica Pérez Ledezma, que junto a su ex pareja, Ariel Edrias Chambi Cahuana, fueron condenados a ocho años de cárcel por la jueza 12 de sentencia, Cinthia Araujo Guerra.



Pérez Ledezma es hermana de Paola Pérez Ledezma, conocida como ‘la reina del microtráfico’, que, según la Felcn y la Fiscalía, desde hace un tiempo se convirtió en cabecilla del clan familiar de microtráfico de drogas que operaba en Ciudad Satélite, concentrando la venta de estupefacientes de alta pureza en sobre o al raleo, especialmente a jóvenes estudiantes de todos los estratos sociales.



Dio a luz en la cárcel



Detrás de María Angélica Pérez Ledezma se escribe un drama social. Fue detenida en febrero de 2022, justo en las fiestas de Carnaval. En esa oportunidad, según la Felcn, ella se encontraba junto a su ex pareja Ariel Edrias Chambi Cahuana; a ambos los agentes les secuestraron cocaína en sobrecitos que vendían en sus domicilios.



La distribución de la droga al raleo también se realizaba desde negocios de ventas de bebidas alcohólicas, así como ferreterías o negocios de abarrotes.



Luego de las detenciones, la Fiscalía, a través del fiscal Richard Almanza, acusó a María Angélica Pérez Ledezma por el delito de tráfico de sustancias controladas. Al final se dictó sentencia y se aplicaron ocho años de prisión contra la mujer y su ex enamorado.



María Angélica Pérez pasó por momentos difíciles en el recinto de Palmasola. En el penal dio a luz a su bebé y hoy continúa purgando la pena que le fue impuesta. En cambio, su ex pareja, Ariel Edrias Chambi Cahuana, si bien fue sentenciado, ahora permanece en libertad con medidas sustitutivas que le otorgó una sala penal.



Durante la audiencia de juicio oral, la jueza Cinthia Araujo Guerra, antes de dictar el fallo, dio la palabra a ambos acusados para que hagan uso de su derecho a la defensa material. Los dos optaron por guardar silencio y aceptar.



Ahora, María Angélica Pérez sigue detenida, en cumplimiento a la sentencia, pero al lado de su bebé.



Juicio oral a la ‘reina’



Paola Pérez Ledezma, conocida como la ‘reina del microtráfico’, tiene tres procesos por delito de tráfico de sustancias controladas. La Felcn la investiga desde hace más de ocho años, pero no era detenida porque siempre escapaba a las acciones desarrolladas por la Felcn. En febrero de 2022, justo cuando se realizaba el corso de Carnaval, la Felcn montó un operativo en Satélite Norte y logró capturar a la ‘reina del microtráfico’.



La Felcn estableció que Paola Pérez Ledezma era jefa del clan del microtráfico, integrado por su entorno familiar y otros; llegó a tener más de 21 casas. La Felcn intervino varias de sus viviendas, donde instalaba tiendas para camuflar la venta de droga al raleo, especialmente a jóvenes y estudiantes.



La mayoría de sus familiares fueron detenidos, entre ellos su madre, hermanas, sobrinos y otros. La Felcn estableció que todos fueron detenidos en flagrancia en poder de cocaína en sobrecitos. Su madre fue liberada al inicio de las pesquisas por su avanzada edad.



El fiscal Fernando Mejía la acusó por delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El caso radicó ante los jueces del tribunal décimo de sentencia, que en estos días fijará fecha para iniciar el juicio oral en su contra.



Su ex pareja, un policía



Durante las pesquisas, la Felcn reveló que Paola se rodeaba de policías que le brindaban protección para dirigir el clan familiar de venta de droga al raleo. Esa fue una de las causas de la tardanza en su detención.



Según la Felcn, en esa época Pérez enamoraba con un policía influyente de la fuerza antidroga. Se trata de Freddy Landaeta Mamani, agente de élite de la Felcn, que en mayo de 2020 fue detenido en poder de 192 kilos de droga en su domicilio. El policía fue enviado a la cárcel, pero después de dos meses salió en libertad. Un informe de la Felcn revela que el policía era ahijado y apadrinado por Felipe Cáceres, ex viceministro de Defensa Social.



La Felcn tiene en su poder una fotografía en la que se observa a la ‘reina del microtráfico’ a risas, disfrutando en una mesa con un balde de latas de cerveza, en compañía de Landaeta Mamani.