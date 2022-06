La llegada de Runny Callaú a la Brigada Parlamentaria Cruceña genera molestia en la oposición y obliga a declarar cuarto intermedio

Escucha esta nota aquí

Bochornosa sesión. Pese a sus graves complicaciones de salud, el diputado de Creemos, Runny Callaú, arribó a la Brigada Parlamentaria Cruceña para emitir su voto durante la séptima sesión ordinaria que busca elegir una nueva directiva.

Su presencia en la reunión desató la desaprobación de algunos opositores, como la senadora Centa Rek, que afirmó que Callaú no podía participar de la sesión por llegar tarde y lo acusó de “querer hacer un daño a Santa Cruz”.

Ayudado por dos personas para subir las escaleras del edificio, Callaú fue recibido en medio de aplausos de los oficialistas y de cuestionamientos por parte de los parlamentarios opositores, quienes lo acusan de traicionar a su partido (Creemos).

​

Con la cabeza agachada, el diputado que sufrió un derrame cerebral en mayo del pasado año, escuchaba el discurso de la senadora de su partido, Centa Rek, que fue contundente en decir que Callaú no podía participar en las votaciones porque las listas ya se cerraron y él llegó tarde a la sesión. Además, lo cuestionó por no asistir con regularidad a sesionar en su rol de parlamentario.

“No debería estar aquí por respeto a Santa Cruz, no asiste a las sesiones, está con licencia prácticamente indefinida. No puede venir a hacer un daño a Santa Cruz. Está enfermo para la paz, pero no está enfermo para venir a hacer un daño a Santa Cruz”, expresó la senadora.





Las declaraciones de Rek fueron tachadas de discriminatorias por los parlamentarios del MAS, quienes defendieron el derecho de Callaú de participar de la votación. Acto seguido, se produjeron disturbios y agresiones tanto verbales como físicas por parte de los parlamentarios oficialistas y opositores que obligaron a ingresar a un cuarto intermedio.

El nerviosismo de Creemos es que en esta elección de directorio el MAS logre obtener más votos y copar la presidencia.





Ányelo Céspedes, diputado del MAS, lamentó la conducta de los diputados y senadores de Creemos, la cual considera discriminatoria, y afirmó que Callaú tiene las facultades para emitir su voto.

“Los de creemos han discriminado a un ícono como es Runny Callaú, no quieren permitirle votar y como Creemos ya está fraccionado y dividido en dos están buscando chicanerías para suspender la votación y han declarado un cuarto intermedio”, dijo Céspedes.

Por su parte, Centa Rek confirmó que la sesión ingresó a un cuarto intermedio por el enfrentamiento que se generó y reafirmó su posición de que el voto sea de manera nominal y no secreto como propusieron otros parlamentarios. Asimismo, aseguró que el MAS estaría utilizando la figura de Runny Callaú.

“Nos ha dado mucha pena, mucho pesar ver que lo hayan utilizado de esa manera, porque él está hace un año con licencia en la Asamblea Legislativa por el motivo de su enfermedad, Runny Callaú es un héroe para Santa Cruz y no puede ser utilizado de esa manera”, agregó Rek.

En la misma línea y con megáfono en mano, el diputado de Creemos, Erwin Bazán dijo que “no representan a Santa Cruz los que le dan la espalda a los cruceños y los que quieren un voto escondido”.

Ante la declaratoria del cuarto intermedio, la bancada del MAS se retiró de la Brigada escoltada por la Policía tras las agresiones verbales de agrupaciones que mantienen una vigilia en las afueras del edificio. Incluso, algunos de ellos denunciaron que arrojaron huevos a sus vehículos.





El diputado José Carlos Gutiérrez aclaró que la sesión ingresó en un cuarto intermedio y no fue suspendida, por lo que los oficialistas deben retornar al edificio porque la votación podría reinstalarse en cualquier momento.