La lucha de un hijo por salvar a su familia: recuperó al papá y ahora peregrina por medicamentos para su mamá

Escucha esta nota aquí

Los pacientes con coronavirus entubados en las salas de terapias intensivas requieren a diario medicamentos como el atracurio y fentanillo, que son usados para relajar los músculos y poder anestesiar a los enfermos.

Sin embargos estos principales productos no se encuentran en el Domo 1 del Hospital Japonés y los familiares dicen que gastan hasta 5.000 bolivianos diarios en recetas. Tal es el caso de José Luis Arce, quien vio enfermar a sus progenitores de Covid-19, logró recuperar a su padre en una clínica y ahora busca salvar a su madre.

El joven dice que su madre cumple mañana dos meses de estar internada en el domo y que hasta le fecha ha comprado medicamentos valuados en más de 15.000 bolivianos, debido a la escasez que existe en las farmacias del Seguro Universal de Salud.

“Después de tres días (de estar en intubación) los médicos nos dijeron que mi madre presentó una leve mejoría y nos dicen que no se le debe bajar la medicación, pero yo qué puedo hacer si ya no tengo plata y aquí no dan medicamentos; uno debe buscar de donde sea”, relató a El Deber.

El joven señala que el atracurio y el fentanillo son los dos productos más requeridos para los internados por Covid-19, pero no son entregados en el domo y tampoco se hallan en las farmacias. Añadió, que en un solo día llegó a gastar hasta 5.000 bolivianos en recetas médicas para su madre.

El joven comentó que su padre también enfermo de coronavirus, pero no tuvo suerte para encontrar espacio en un hospital público para su intubación, por lo que fue internado en una clínica privada, donde oportunamente se recuperó y pagó más de 20.000 bolivianos por servicios médicos, gracias a un pestano que realizó.