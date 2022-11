La mayoría de los colegios concluyó con las clases; otros continuarán hasta este miércoles

“Afortunadamente, en los colegios particulares se ha logrado modernizar la labor educativa, ajustándose a las necesidades, desde que la pandemia obligó a que las clases sean virtuales. Hemos trabajado con nuestras propias plataformas para poder llevar de manera normal las clases. No obstante, eso no significa que no se presenten dificultades en algunos colegios. Esa es la razón por la que se quiere aprovechar estos días de presencialidad”, agregó.